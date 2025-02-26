日本代表の森保一監督が２６日、横浜ＦＭ―横浜ＦＣ戦を視察した。０―０で終わった試合は、横浜ＦＣが粘り強い守備を見せて、横浜ＦＭを無失点に抑えて、敵地で勝ち点１を獲得した。横浜ダービーを振り返り「横浜ＦＣは狙い通りの戦いで、（守備を）固めてチャンスを伺っていく部分で、監督が長くやられていて、戦術も浸透しているなと感じましたし、逆にマリノスは監督が代わられて、今は戦術を試行錯誤しながら構築していると