ゼットンといえば、初代ウルトラマンを倒したことで知られる、ウルトラシリーズ屈指の強敵。映画『シン・ウルトラマン』でも、ラスボス的存在として「天体制圧用最終兵器ゼットン」の名が登場しました。そんなゼットンの“二代目”が、フィギュアメーカーCCPJAPANからソフビフィギュアとして登場。『帰ってきたウルトラマン』の最終回に登場したゼットン（二代目）をリアルに再現した「1／6特撮シリーズ 宇宙恐竜ゼットン（二代目