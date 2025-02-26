元「BiSH」のモモコグミカンパニー（年齢非公表）が、26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（後9・00）に出演し、謎行動で出演者をドン引きさせる場面があった。「インドア派VSアウトドア派」のテーマトークで登場。インドア派のモモコは、家で“独りラジオ”をやることを打ち明けた。「独り言とかも一切、家で言わない」というモモコは、「今日誰ともしゃべてないな、みたいな日、ありません？その時にや