年齢を重ねても若い頃と同様の食生活を送っていると、筋肉量の減少や基礎代謝量の低下、運動不足などが影響しエネルギー消費量が減少してしまいます。すると、体内のエネルギーバランスが乱れ、脂肪を溜め込みやすくなり、体重が増え、肥満へとつながってしまいます。健康増進のためには、適正体重を維持することが重要ですが、仕事や生活環境などをすぐに変えるのは難しいのが実状です。そこで、昨年4月8日、大正製薬から日本初の