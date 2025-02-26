全日本空輸（ANA）は、国内線旅客サービスシステムを刷新し、2026年5月19日から取扱を変更する。予約時にはヘボン式ローマ字かアルファベットの名前、生年月日の登録が必要となる。共同運航（コードシェア）便利用時の搭乗手続き方法、空港空席待ちサービスも変更する。航空券のオープンチケットは取扱いを終了する。幼児と小児の適用年齢を変更し、幼児を現行の0歳〜2歳から0歳〜1歳、小児を同3歳〜11歳から2歳〜11歳とする。予約