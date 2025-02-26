ほかの候補者の当選を目的に立候補する2馬力選挙。鳥取県は、2馬力選挙を防ぐために、独自の取り組みを行うことになりました。鳥取県は、「2馬力選挙」を防ぐため、立候補者に対して、立候補を届け出る際に自分の当選のために選挙に出馬すると宣誓させることにしました。26日、鳥取県庁で行われた選挙管理委員会で、委員と協議を行い了承されました。今後は、立候補の提出書類の中に、宣誓書を含めるということです。提出しない場