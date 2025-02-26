２６日、ピーターズ副首相兼外相（左）と握手を交わす韓正副主席。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京2月26日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は26日、ニュージーランドのピーターズ副首相兼外相と北京で会談した。２６日、ピーターズ副首相兼外相と会談する韓正副主席。（北京＝新華社記者／姚大偉）