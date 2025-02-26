◆明治安田J1リーグ第3節福岡1―2川崎（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）待望の先制点も空砲に終わった。前半15分、秋野のスルーパスに反応したベンカリファが川崎DFラインの裏に抜け出し、加入2年目で移籍後初先発初ゴール。チームにとっても今季本拠地初ゴールで勢いづくはずが、前後半の終盤に1点ずつ取られて痛恨の逆転負けで開幕3連敗だ。川崎の監督は昨季まで5年間福岡で指揮した長谷部氏。退任時に「もっと得点