石破首相（自民党総裁）は２６日の衆院予算委員会で、自民、公明両党と日本維新の会が正式合意した高校授業料の無償化を巡り、２０２５年度から高校生の就学支援金の所得制限を撤廃するのに伴い、約１０００億円の追加負担が生じるとの試算を明らかにした。首相は財源について「歳出の色々な項目を徹底的に精査をしながら、鋭意、検討を進めている」と述べた。また、私立高への進学希望者の増加により衰退する可能性が指摘さ