元サッカー日本代表の城彰二氏（49）が、タレントの宮迫博之のYouTube「宮迫ですッ！」に出演。今の最強日本代表に「この2人が入ったら完璧」という2人の名前を挙げた。城氏は「今の日本代表は歴代最強」と認めた。「僕たちの時代と今の代表を比べると雲泥の差があります。圧倒的な違いが個の能力」と明かした。城氏は「個人の技術レベルが数段上ですね。僕たちの時代は下手ですもん」と素直に認めた。だが、小野伸二氏