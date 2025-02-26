BPの石油施設に掲げられたロゴ＝2023年2月、英リバプール（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】英石油大手BPは26日、石油など化石燃料事業に再注力することを柱とした経営戦略を発表した。石油などに年間100億ドル（約1兆5千億円）規模を投じ、収益力を強化する。再生可能エネルギーへの投資は従来計画から縮小する。トランプ米政権は化石燃料を重視している。化石燃料に回帰する動きが企業にも広がれば、地球温暖化防止のた