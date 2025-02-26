与野党の攻防が続く衆議院予算委員会で自民党の丹羽秀樹議員が質問に絡めて披露した“小噺”がピリピリムードを和ませる一幕がありました。26日の衆議院予算委員会で質問に立った自民党の丹羽秀樹議員、2026年に愛知県と名古屋市で共催するアジア大会とアジアパラ大会を取り上げましたが、「スポーツは健康につながる」との発言から“小噺”のような質問を繰り出し、委員会室内が笑いで包まれました。自民党丹羽秀樹衆院議員「私