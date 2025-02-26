Image: 株式会社ハレルヤ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。移動が多いビジネスマンにとって、バッグ選びは重要です。自転車での通勤にはバックパックが便利な一方で、カジュアルさや満員電車に乗ったときの取り回しが気になります。とは言えトートバッグでは両手を開けられず不便ですよね…。そんな悩みを解決してくれるという新感覚の3wayバ