左膝などのけがで５場所連続休場し、三段目に転落した元大関の朝乃山（高砂）が２６日、復帰意向の春場所（３月９日初日・エディオンアリーナ大阪）の出場判断を来週中に下すことを明かした。大阪市内で開かれた「学生相撲出身力士を励ます会」に出席し「（春場所に）出るつもりではいるが、最後に師匠の話も聞いて、取組編成会議（７日）前には決めたい。応援してくれる人たちに、本土俵で闘っている姿を見てもらいたい」と話