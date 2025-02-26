22:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり） 27日 0:00 米新築住宅販売件数（1月） 予想68.0万件前回69.8万件 予想-2.9%前回3.6%（前月比) 0:30 米週間石油在庫統計 1:30 ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル） 2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見