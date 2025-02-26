【AFC U20アジアカップ】U-20オーストラリア代表 vs U-20日本代表（日本時間2月26日／宝安スポーツセンター・スタジアム）【映像】GK後藤が正面で弾けず…痛恨の2失点目中国開催のAFC U20アジアカップで、U-20日本代表はU-20オーストラリア代表と対戦。日本時間2月26日の20時30分にキックオフされた。日本の船越優蔵監督は、U-20イラン代表をPK戦の末に下してU-20ワールドカップ出場権も獲得した3日前の準々決勝から、疲労も考