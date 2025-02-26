佐藤大樹の最高月収を聞いた芝大輔が、「大金持ちじゃん！ブレる！」と興奮していた。【映像】最高月収を聞かれた佐藤大樹の回答26日、ABEMAにて人気沸騰中のダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』♯4が独占配信された。この日は、木村、瀬口、佐藤の3人がゲストの東ブクロ（さらば青春の光）、おばたのお兄さん、そしてガイド役の芝大輔（モグライダー