日本郵便は東証プライムに上場している物流大手「トナミホールディングス」に対してTOB（株式公開買い付け）を行い、子会社化すると発表しました。日本郵便によりますと、今回のTOBはトナミホールディングスの経営陣や創業家と共同で行います。特別目的会社を設置したうえで、トナミホールディングスの株式をすべて取得し、非上場化する方針です。買い付け価格は1株あたり1万200円で、総額は926億円に上る見込みです。日