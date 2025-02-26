【Aぇ! group 1st ALBUM『D.N.A』全曲Teaserを元記事で視聴する】 念願のCDデビューからまもなく1年、それぞれがドラマやバラエティなどで活躍し大きなステップを踏んでいるAぇ! group。彼らの活動の大きな芯である音楽への熱い想いを詰め込んだ1stアルバム『D.N.A』が遂に発売。そんな彼らの魅力や代表曲などを紹介する。 ■歌もダンスもバンドまでこなす関西発の5人組グループ ◎Aぇ! group（読み：えぇぐる&#125