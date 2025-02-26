岩手県大船渡市で26日に新たな山火事が発生し、岩手県は大船渡市に災害救助法の適用を決定しました。26日午後に大船渡市赤崎町合足の水門付近で、新たな火災が発生しました。大船渡市は、午後1時11分に防災無線で市民に火災を知らせ、午後2時14分に市内三陸町綾里地区の全域と赤崎町合足地区のあわせて873世帯2114人に避難指示を出しました。警察によりますと、大船渡市内の合足、小路、田浜、3つの地区で山火事が発生し、少なくと