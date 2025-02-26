２６日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」２時間ＳＰに、女優で歌手の茂森あゆみ（５３）が出演。「驚異的な若さ」「全く変わらない」など、驚く声が挙がった。茂森は１９９３年にＮＨＫ「おかあさんといっしょ」の１７代目うたのおねえさんに就任。１９９９年まで務めた。速水けんたろうと歌った「だんご３兄弟」が大ヒットし、同年のＮＨＫ「紅白歌合戦」に出場した。この日は、「どっちの方が人生楽しい？インドアな