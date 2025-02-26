「明治安田Ｊ１、町田０−１東京Ｖ」（２６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田は前半の失点が最後まで重たくのしかかり、ホームで東京Ｖに敗れた。試合後、黒田監督は「ざっくりいうと、前半が悪すぎた印象です。相手の思うところに配球してしまった」と振り返った。前半１３分、自陣でボールを奪われると、左サイドからのクロスをＭＦ斎藤に合わせられて先制を許す。前半はチャンスも少なく０−１で折り返した。後半に入っ