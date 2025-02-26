真尋の母でラスボス⁉如月春奈役に黒木瞳が決定！ そして、yukaDDと THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBEがドラマ撮影現場を訪問！ さらに、今からでも間に合う！第１～９話のダイジェスト映像が配信！ ©「五十嵐夫妻は偽装他人」製作委員会 ©「五十嵐夫妻は偽装他人」製作委員会 テレ東では、毎週水曜深夜24時30分から新川優愛と塩野瑛久がＷ主演のドラマNE