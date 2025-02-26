【漫画】本編を読むひと味変わった恋愛漫画が読みたい人やレトロな世界観が好きな人に、妖怪たちの恋物語をオススメしたい。『カッパ少年紅介 昭和妖怪恋物語』（Ikeda Akuri/KADOKAWA）は、カッパの少年を中心に巻き起こる妖怪たちや人間とのラブストーリーだ。ボーイズラブを中心に女性同士や男女の恋愛も描いており、SNSで大きな注目を集めている。新鮮な設定や展開は、あなたに新たな感情やトキメキをくれるかもしれない。