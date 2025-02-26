全国各地の大学入試で女子生徒だけを対象とした、いわゆる「女子枠」を設けるケースが増えている。主には理系の学部で女子生徒を増やすことが狙いだが、全体の人数としてはまだまだ少なく、その後の課題もある。 ■2025年度は一気に倍増…増える理工系学部の「女子枠設置」 三重県津市の三重大学工学部。講義室を見てみると、男子学生ばかりで、65人いる中で女子学生はたった3人だ。 この状況を変え