タレントの稲村亜美が２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。エネルギッシュな日常を明かす一幕があった。この日のテーマは「インドアな女ＶＳアウトドアな女」。アウトドア派代表で出演した稲村は「少しでも時間があれば、好きな人に会いたいなと思っちゃうんで」と話し出すと「滞在時間４時間しかないんですけど（沖縄の）宮古島に行ってきました」とコメント。この言葉にＭ