俳優の水谷豊と寺脇康文がタッグを組むテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season23』(毎週水曜 後9:00 ※2クール)が、3月5日・12日の2週連続で最終回スペシャル『怪物と聖剣』を放送する。最終回では、闇バイト強盗事件を発端に、政財界を巻き込む巨大な闇が浮かび上がる。毎熊克哉、片桐仁、平山祐介、愛希れいから実力派キャストがシリーズ初出演する。【写真】『相棒23』最終回SPに出演する実力派俳優たち『最終回スペシャル』