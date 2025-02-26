【WWE】SMACK DOWN（2月21日・日本時間22日／ルイジアナ・ニューオリンズ）【映像】「収拾つかない」ゴング前に“乱闘”女子レスラーのタッグ戦でゴング前の奇襲→大乱闘が発生。収拾がつかず試合が中止となる展開に、会場も視聴者もモヤモヤが残る出来事となった。奇襲を仕掛けたのは金髪美女レスラーのリヴ・モーガンと用心棒のラケル・ロドリゲスの2人。リヴはWWE世界女子王座の前保持者で、嫌味たらしい“意地悪女