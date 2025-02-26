コメの価格高騰が続くなか、農林水産省でコメ産業の活性化を目的とした会議が開かれ、今年取れるコメの生産量などについて意見が交わされました。農水省の会議には生産者やJAなどの集荷業者、卸売業者など20人ほどが参加しました。生産者からは今年、主食用のコメの作付けを増やす傾向があるとの意見が相次ぎました。集荷業者は「今の高値が続けば間違いなく今年の新米についても集荷のスタート時点から苦戦が想定される」