全日本空輸（ANA）は、ANA国内線特典航空券の取扱いを、2026年5月19日搭乗分から変更する。国内線アップグレード特典を新設し、エコノミークラスからプレミアムクラスへのマイルでのアップグレードを可能とする。国内線特典航空券と国内線アップグレード特典は、ANAマイレージクラブの上級会員とスーパーフライヤーズカード会員本人が自身のマイルで搭乗する場合と、会員本人のマイルを使用する同一予約番号の同行者の優先予約が可