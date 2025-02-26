阪急観光バスと阪神バス、近鉄バスは、伊丹空港発着のリムジンバスの運賃を、4月1日付で改定する。対象となるのは、伊丹空港と新大阪駅、大阪駅前（梅田駅）、なんば駅前、近鉄上本町駅、あべの橋駅（天王寺駅）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、京都駅、神戸三宮駅、阪神甲子園駅を結ぶ9路線。大人運賃は、新大阪駅発着が現行510円から600円、大阪駅前（梅田駅）となんば駅前、近鉄上本町、あべの橋駅（天王寺駅）発着が同650