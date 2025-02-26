中部国際空港は、「セントレアグローバルラウンジ」の営業を3月31日をもって終了する。第1ターミナル国際線制限エリア2階に位置する。食事やソフトドリンク、アルコール飲料を提供し、ビジネスデスクや喫煙室も有している。営業時間は午前7時半から午後8時10分まで。利用対象者はチャイナエアライン、天津航空、中国東方航空、アシアナ航空、香港航空、吉祥航空、上海航空の各社の上級クラスや上級会員、プライオリティ・パスやラ