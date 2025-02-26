ネイルズ インク(NAILS INC)の2025年春ネイル「ネイルズ インク マッチャ ムード ネイルポリッシュ デュオ キット」が、2025年3月19日(水)より数量限定発売される。“抹茶ラテ＆ブルーベリーホイップ”着想の春ネイル「ネイルズ インク マッチャ ムード ネイルポリッシュ デュオ キット」はその名の通り、“抹茶ラテを飲む”春のティータイムが着想源。ほのかに苦い抹茶ラテカラーのグリーンに、甘酸っぱいブルーベリーホイップの