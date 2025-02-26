ランコム(LANCÔME)の2025年春ベースメイクとして、プレストパウダー「タンイドル ウルトラ ウェア スキン リファイニング セッティング パウダー」が登場。2025年3月21日(金)より新発売される。“24時間崩れない”人気ファンデからプレストパウダーが誕生“24時間崩れない”人気ファンデーション「タンイドル」のシリーズから、初のプレストパウダーが誕生。ベースメイクの仕上げに纏えば、微粒子が余分な皮脂を吸着し、ファ