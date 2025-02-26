◇プロバスケットボールりそなＢ２リーグ・第２３節Ａ千葉１０８−７２富山（２６日、富山市総合体育館）東地区３位の富山グラウジーズは、７２−１０８で同地区１位のA千葉に完敗し、３連勝はならなかった。３点シュート成功率は１７％と苦戦して相手守備を崩せず、得意のインサイドからの攻撃も不発。２点シュートの確率も３８％と低迷した。シュートミスから何度も速攻を許し、第３クオーター（Ｑ）には守備も崩れ、一方的