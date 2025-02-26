甲府市で２５日深夜から２６日未明にかけ、山林や車、建物が燃える不審火が５件相次いだ。いずれもけが人はなかったが、防犯カメラに火災が連続して起こる様子が映っていたほか、１か所からは油とみられる成分が検出されるなどしており、山梨県警は連続放火の可能性もあるとみて、捜査を進めている。２５日午後１１時５分頃、甲府市愛宕町の愛宕山周辺で「山が燃えている」と、通行人から１１９番があった。消防が駆けつけたと