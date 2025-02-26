れいわ新選組の大石晃子共同代表は２６日に開かれた衆院予算委員会で、自民、公明、日本維新の会の３党による合意文書について言及した。３党合意文書には維新の主張として「国民医療費の総額を、年間で最低４兆円削減することによって、現役世代１人当たりの社会保険料負担を年間６万円引き下げるとされていることを念頭に置く」と盛り込まれている。大石氏は「医療費の４兆円削減というのは、国家の殺人予告です。あの財務