元「NHKうたのおねえさん」の歌手茂森あゆみ（53）が26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に初出演。インドア派だと明かした。自身がインドア派だと「気が付いてなかったんですけど」と前置きした上で「子どもを産んで、上の子が20歳。20年の間にプライベートで夜、お出かけしたのは5、6回あるかないか」と打ち明けた。茂森は番組出演前に自身のインスタグラムで番組衣装を公開。エメラルドグリーンのドレ