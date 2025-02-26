メルカリでは出品者と購入者が互いに評価をした後で、取引が完了します。購入者が先に出品者を評価し、その後で出品者が購入者を評価するという流れです。取引が終わった時点で評価の内容が分かるのですが、思わぬマイナス評価をつけられていることも。納得できない場合には、評価の削除や変更をしてもらうことは可能でしょうか。「All About」フリマアプリガイドの川崎さちえが解説していきます。 （今回の質問）商品説明に書かれ