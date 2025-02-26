¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Àé¶âÃÆ¤À¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï£²·î26Æü¡¢J£±Âè£³Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï13Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÔÀï¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿90¡Ü11Ê¬¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ïº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡£Å¨¿ØÃæ±û¤ÇÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á±¿¤Ó¡¢±¦Â­¤ÎÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ô¥£¥Ã¥»¥ëº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡ª ¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦ÃË¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦·à