ミュージシャン・俳優のGACKTさんが自身のＸを更新。フォロワーへ「学び」や「人生」などに関する、自身の考えを綴りました。 【写真を見る】【GACKT】「数学的思考が手に入ると、結構簡単に人生は変わるぞ？」ＳＮＳで綴る「数学的な思考は経営には特に役に立った」GACKTさんは「実は、14歳当時のボクが言えた年号は江戸と昭和の2つだけ。」「させられる勉強はマジで好きじゃなかった。何一つ面白いと思うことがなかっ