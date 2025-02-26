去年10月、新潟市内を走行中の電車内で痴漢をした疑いと不正乗車をした疑いで20歳の男が逮捕されました。県迷惑行為等防止条例違反（痴漢行為等の禁止）及び電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区松浜に住むアルバイト従業員の男(20)です。男は去年10月上旬、新潟市内を走行中の電車内で10代女性の臀部に陰部を押し付ける痴漢行為をし、10月下旬には亀田駅から新潟駅、新潟駅から関屋駅までの間を走行する電車に乗