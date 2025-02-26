新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬの合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２６日の幕張大会で、内藤哲也（４２）がサンドカン・ジュニアにメッセージを送った。内藤はこの日の大会でサンドカン、マスカラ・カンタン酢トマト、ＫＡＭＡＩＴＡＣＨＩと組んでネオン＆ＹＯＨ＆マスター・ワト＆永井大貴と対戦。何だか見たことのある体格のマスクマンがチラホラいるものの、パートナーに「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポ