陸上男子長距離の下田裕太（ＧＭＯインターネットグループ）が２６日、自身のＳＮＳで、今年度限りで引退することを発表した。青学大出身で、箱根駅伝４連覇にも貢献した。ＳＮＳでは思い出の写真を４枚更新し、「今年度で現役を引退することになりました！突然の報告になりごめんなさい！なんとなくで始めた陸上競技でしたが自分の人生の道標になってくれました。いままで支えてきてくれた方々、応援してくれた方々、自分に関