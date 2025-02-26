名古屋市は、金山総合駅に隣接する商業施設「アスナル金山」を2028年2月までに解体し、新たな複合施設を整備する計画を発表しました。この計画では、周辺の公園や市民会館の再開発も予定していて、街全体の活性化を目指すとしています。 ■“金山駅だけ”からの脱却を…人の流れを広げるための再開発 名古屋市中区の金山総合駅に隣り合う「アスナル金山」は3階建ての商業施設で、グルメやファッションなどおよそ60店