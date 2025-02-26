米３０年固定金利は６．８８％に低下、住宅ローン申請指数は－１．２％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．８８％と前回の６．９３％から低下した。住宅ローン申請指数は－１．２％と前週の－６．６％から引き続き低下。購入指数はわずかに上昇。借り換え指数は引き続き低下した。 USD/JPY149.59EUR/USD1.0489EUR/JPY156.90