著者注: 本記事の内容は、2025年2月25日時点での情報をもとに構成しています。【▲ 図1: ESO（ヨーロッパ南天天文台）の超大型望遠鏡（VLT）にて赤外線領域で撮影された2024 YR4。（Credit: ESO & O. Hainaut）】2025年1月末頃から、「2024 YR4」という小惑星が2032年に衝突するかもしれないと話題になりました。大きめの小惑星としては衝突確率が比較的高く、小惑星衝突のリスクに関する指標である「トリノスケール」にて19年