茨城県の鹿島学園高校で食堂を利用した生徒と教職員合わせて63人が下痢や嘔吐（おうと）などの体調不良を訴え、集団食中毒と断定されました。21日午前9時ごろ、鹿島学園高校から「食堂を利用した生徒と教職員から食中毒の症状が出ている」と保健所に連絡がありました。茨城県によりますと、19日に校内の食堂で提供された昼食や夕食を食べた63人に下痢や嘔吐などの症状が出たということです。保健所が患者と食堂の調理従事