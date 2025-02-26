「自分の満足感」が大切。 全ての基準が金額だった節約主婦の考えが一変!?異動で給料が激減！ 「本気の貯金」に向けて目標を立てようとしたけれど…／貯金オタク、5000円の石けんで目覚める（1）保険会社に勤めるえぴこさんは、3年目にして営業から念願の内勤に異動！ 喜んだのも束の間、同時に月給が10万円も下がることが判明します。将来に不安を感じたえぴこさんは、一年発起して超節約生活をスタート。家賃などの固定費はもち