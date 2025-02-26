[2.26 AFC U20アジア杯準決勝](深セン)※20:30開始<出場メンバー>[日本]先発GK 12 後藤亘DF 18 布施克真DF 4 喜多壱也DF 19 土屋櫂大DF 16 〓原陸人MF 8 中島洋太朗MF 22 ニック・シュミットMF 21 齋藤俊輔MF 13 石井久継FW 11 井上愛簾FW 20 高岡伶颯控えGK 1 中村圭佑GK 23 荒木琉偉DF 2 梅木怜DF 3 高橋仁胡DF 5 市原吏音DF 15 塩川桜道MF 10 大関友翔MF 17 中川育MF 7 佐藤龍之介FW 9 神田奏真FW 14 道脇豊監督船越優蔵[